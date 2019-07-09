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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:валюта (827) Верховный Суд (121) зарплата (585)

 Верховный Суд разрешил определять зарплату в Украине в валюте

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дело № 761/21776/16-ц, установил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер заработной платы в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте.

Об этом со ссылкой на ЮрЛигу сообщает БизнесЦензор.

Это не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины.

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7 872 евро 05 евроцентов в гривне на дату выплаты.

ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился - в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136468
 
 
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а "обманний курс" має визначення в законі?
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Тепер точно кожен вчитель матиме з/п 4000$.
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