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 Власть, Регуляторная политика, Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Кабмин (3218) суд (1870) Апелляционный суд (50) Тарифы на газ (395)

 Апелляционный суд оставил в силе решение о незаконном повышении цены газа в 2016 году

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил незаконность повышения цены на газ в мае 2016 года.

Об этом со ссылкой на Судебно-юридическую газету сообщает БизнесЦензор.

Суд отклонил апелляцию Кабмина и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного административного суда Киева, которая удовлетворила иск лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

Как сообщал БизнесЦензор, в марте Окружной административный суд Киева по Тимошенко признал противоправным и недействительным постановление правительства №315, которое устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (без НДС).

В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

НАБУ проводит расследование принятой Кабинетом министров формулы формирования цены на газ, которую называют "Дюссельдорф+".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136466
 
 
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 Топ комментарии
 
Велике спасибі Юлії Володимирівні що не залишила просто так ці звірські тарифи, а боролася за їх зниження і нарешті досягла свого! Це перемога, нарешті народ бачить позитивні зміни
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Дякуємо Юлії Володимирівні, за те, що вона турбується про український народ!
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Есть! Молодцы ребята из Батькивщины, настояли на своем и помогли нам, стране. Уважаю.
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Велике спасибі Юлії Володимирівні що не залишила просто так ці звірські тарифи, а боролася за їх зниження і нарешті досягла свого! Це перемога, нарешті народ бачить позитивні зміни
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Так вона політик якого бентежить життя простих українців!!
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Юлия Тимошенко всегда была против незаконных действий и борется против коррупции

#требадіяти
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Спасибо Юлия Тимошенко за то что не дали вырасти цена на газ!
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Пишаюся стійкістю і рішучістю Юлії Тимошенко ,якщо вона ставить мету то вона її досягає ... дякуємо,що стоїть в бородьбі за покращення умов життя населення!!
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Вона гордість нашої держави, приклад як потрібно боротися за перемогу!!
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Я помітив, що тільки Тимошенко відповідає за свої слова. Ось в котре вона показала, що дійсно турбується долею народу
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Дякуємо Юлії Володимирівні, за те, що вона турбується про український народ!
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Приєднуюсь. Щире дякую!! Звісно турбується. Адже Юлія Тимошенко справжня патріотка та опора України. Вона саме та надія яка може змінити нашу країну!!
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Турбується, бо для неї люди не пусте місце. Юлія Володимирівна на відміну від інших політиків не кидає слова на вітер, а займається реальними справами
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Повністю підтримую! Єдиний політик, котрий може показати реальні результати
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Ця новина не може не радувати, ми бачимо що український суд все ж таки може виносити справедливі рішення! І не останню роль в цьому зіграла Юлія Володимирівна, вона завжди діє на користь народу!
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Саме такого дієвого політика ми бачимо на посаді прем'єр-міністра України ... Всі питання будуть вирішені завдяки Юлії Тимошенко!!!
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Кожного разу дивуюся як у Ю.В. це виходить. Як у неї виходить дійсно діяти, а не погрузнути у цьому корупційному кодлі ?
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Апеляционный суд вынес верное решене! Виновных необходимо призвать к ответственности . Батькивщина и Юлия Владимировна сделали хорошую работу и не понимаю как можно так незаконно повышать тарифы и воровать у людей

#Тимошенко
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Смотря на действия Юлии Тимошенко, зная её как решительного политика, уверена что именно она и только она сможет решить все неявные проблемы!!
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Відчуття що лише Юлію Тимошенко турбує це питання. Кожен шукає якісь інші "рішення" у яких абсолютно немає сенсу ... Радий що саме Юлія Тимошенко піклується про народ!
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Маю надію. Вже давно мали це зробити. Добре, що залишаються політики з народом, з думкою про народ. За такими політиками, ми як за камяною стіною. Тому хочу бачити їх як найбільше в парламенті. Тому за такі дії буду голосувати. Дії для народу. #Батьківщина
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Окремо я з тим, за кого голосувати, визначилась ще під час президентської кампанії! Для мене минулі здобутки Юлії й її теперішня активність й патріотиність виклилкають в мену повагу й розуміння того, що коли вона стане прем'єром - Україна буде в безпеці
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Коли я бачу, що ще є політики, які турбуються про український народ, то приходить розуміння, що не все ще втрачено і Україна має майбутнє.
Але Юлія Тимошенко, це не просто політик - це справжній патріот!
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Згодна з вами, бо від інших ніяких рішучих дій я не бачу й не бачила. Всі говорять, але #ТребаДіяти
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Так! Дуже приємно, що партія Тимошенко зібрала у собі професійних політиків, які хочуть змінити Україну!
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Це і є показовий приклад, для всіх політиків! Бо більшість лише щось каже та створює "телемости", намагаючись звернути увагу виборця та збільшити рейтинг, а хтось дії заради майбутнього й гідного існування українців! Людям є кого підтримати 21- ого
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На мою , думку апеляційний суд виніс справедливе рішення. Я не розумію одного, чому ціни не знижують? Чому кабмін не діє згідно рішення суду?

Велике дякую Ю.В. Тимошенко , що не залишається осторонь проблем народу та оскаржує рішення кабміну про підняття цін
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Есть! Молодцы ребята из Батькивщины, настояли на своем и помогли нам, стране. Уважаю.
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Сколько партия существует. Столько и помогают!! Так что не зря люди поддерживают именно эту партию !
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Тимошенко - це політик, який дивиться на проблеми народу! Хто ще потурбується про українців, як не Батьківщина, друзі?)))
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Всі ті хто кричав , що політики нічого не роблять. Ось будь ласка реальні справи від Батьківщини!!
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Ура! Наконец - то я вижу политиков в действии, которые по истине заботятся об украинском народе.
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Окремо хочеться сказати спасибі Тимошенко Юлії Володимирівні. За те , що вона не залишаєтсья осторонь проблем народу.
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Абсолютно згоден з вами. Мені здається, що тільки Тимошенко хвилює що там у людей
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Саме такий професійний та досвідчений політик як Юлія Володимирівна понинен бути на посту прем'єра. Їй небайдуже майбутнє України та простих людей
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Так! Це ж просто ідеальна комбінація : Зеленский - президент, а Юля - прем'єр.
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Ось політик від якого ми бачимо реальні дії , люди задумайтесь за кого дійсно варто голосувати!!!
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Повинні задуматись. Адекватні зрозуміють що до чого. Вірю що наша країна складається в більшості саме з таких!! Юлія Тимошенко наша надія!
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Сподіваюсь Юлія Володимирівна доведе цю справу до кінця, впевнений вона зможе знизити ціни на газ
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Треба щоб Тимошенко стала прем'єром. Я вважаю, що тільки вона зможе вивести країну з кризи
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-Ця новина не може не радувати. Нарешті жахливі тарифи на газ зміняться і тут треба подякувати Пані Тимошенко. Надіюсь вона допоможе а потім і проконтролює щоб Теплокомуненерго зробив все можливе, і людям зробили перерахунок за газ і тепло. І ми дійсно надіємся на зміни. Тимошенко дала цю надію і віру.
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Мобілізуємось і йдемо на вибори! Вона підтримала наш народ, тому ми маємо підтримати її
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Ось вам и політик. Ось і вам дії. Ось вам і результат. Так може дамо цьому політику навести порядок. І вже тоді ми позбавимось від цих захмарних тарифів. Вже вкотрий раз доводить що вона гідна бути прем'єр-міністром
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Наконец-то кто-то действительно работает и делает дело для страны ! Молодец , Юлия Владимировна ♥️
Ужасные условия жизни, заплаты и совершенно отсутствует возможность работать самому на себя .
Хватит это терпеть !!!
#требадіяти
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В котрий раз переконуюсь, що Тимошенко це єдиний політик, якому можна вірити, єдиний політик, який дійсно щось робить, та не кидає слів на вітер! Я за Ю.В.
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І знову результат. Так тримати, Тимошенко! Ми віддячимо Вам на виборах
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Дуже вдячний партії Батьківщина за РЕЗУЛЬТАТИ їх роботи! Це дійсно дуже продуктивна команда. Тимошенко заслуговує на посаду міністра
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Як завжди , Юлія Володимирівна переходить від слів до дій. Гарна новина. Дякуємо вам Юліє Володимирівно.
Народ.. Давайте підтримаємо разом Юлію Тимошенко на виборах 21 липня.
#ЮлііТимошенко
#Требадіяти
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БизнесЦензорНовостиВластьАпелляционный суд оставил в силе решение о незаконном повышении цены газа в 2016 году
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