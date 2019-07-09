 Апелляционный суд оставил в силе решение о незаконном повышении цены газа в 2016 году

Об этом со ссылкой на Судебно-юридическую газету сообщает БизнесЦензор.
Суд отклонил апелляцию Кабмина и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного административного суда Киева, которая удовлетворила иск лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.
Как сообщал БизнесЦензор, в марте Окружной административный суд Киева по Тимошенко признал противоправным и недействительным постановление правительства №315, которое устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (без НДС).
В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.
НАБУ проводит расследование принятой Кабинетом министров формулы формирования цены на газ, которую называют "Дюссельдорф+".
#требадіяти
#Тимошенко
Але Юлія Тимошенко, це не просто політик - це справжній патріот!
Велике дякую Ю.В. Тимошенко , що не залишається осторонь проблем народу та оскаржує рішення кабміну про підняття цін
Ужасные условия жизни, заплаты и совершенно отсутствует возможность работать самому на себя .
Хватит это терпеть !!!
#требадіяти
Народ.. Давайте підтримаємо разом Юлію Тимошенко на виборах 21 липня.
#ЮлііТимошенко
#Требадіяти