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 В июне экспорт сахара из Украины сократился почти вдвое

За июнь текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 24,8 тыс. тонн сахара, что на 40% меньше чем в мае.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укрсахар" сообщает БизнесЦензор.

Основным импортером украинского сахара в июне остался Азербайджан. Ливия составила ему конкуренцию - по 28% от общего объема экспорта приходится на эти 2 страны.

Значительные поставки осуществлялись в Грузию и Таджикистан - 12% и 10% соответственно.

Суммарно за 10 месяцев 2018/2019 МГ экспортировано 403,0 тыс. т сахара, что почти на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Ассоциация считает, что по результатам текущего маркетингового года экспорт сахара из Украины составит около 500 тыс. тонн, что на 10% меньше чем за предыдущий маркетинговый год.

По оценкам "Укрсахар", в следующем сезоне количество работающих сахарных заводов в Украине сократится с 42 до 34, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136451
 
 
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