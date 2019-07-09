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 Корпоративные отношения, Коррупция
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 "Мотор Сич" Богуслаева поставляет запчасти военным РФ, – СМИ. ВИДЕО

Компания "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева поставляет детали для двигателей военным РФ, работает в Крыму и в оккупированном Донбассе.

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

"Мотор Сич", несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.

Директор представительства "Мотор Сичи" в Москве Петр Кононенко и Вячеслав Богуслаев обладают рядом предприятий в России: "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" и "ВК-МС".

Компания "Борисфен" обслуживает Федеральную службу безопасности РФ. С 2015 и 2017 годов, по данным портала российских госзакупок, "Борисфен" получила $3,5 миллиона на продление срока работы авиационных двигателей моделей АИ-9В.

Также "Борисфен" обслуживает двигатели для крымской компании "Универсал-Авиа". Это государственное украинское предприятие, которое занималось авиационными перевозками и обслуживанием авиацию в Крыму. После оккупации полуострова эта компания была "национализирована" россиянами. В свою очередь ЕС, США и Украина ввели против нее санкции.

По данным российского портала госзакупок, с 2015 года "Борисфен" Богуслаева получила от "Универсал-Авиа" 5 млн рублей ($78,45 тыс).

Кроме этого "Борисфен" получила несколько госзаказов от предприятия "Летный отряд Россия". Это российская госкомпания, которая обслуживает должностных лиц военных сил РФ и руководителей российских спецслужб. "Летный отряд Россия" перевозит Владимира Путина.

Еще одна российская компания Богуслаева, "ВКМС", с 2015 по 2016 годы поставляла детали двигателя ТВ3-117 производства "Мотор Сич" на российский 218-й авиаремонтный завод.

В 2014 году тогда еще президент Петр Порошенко подписал запрет на экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования РФ.

Российское предприятие Богуслаева "ВКМС" в 2015-2016 годах официально поставило на авиационный завод украинских деталей для двигателя ТВ3-117 на 1,5 млрд рублей. Эти детали поставлялись напрямую из Украины на российскую компанию Богуслаева.

Представители "Мотор Сич" и лично Богуслаев заявляли, что детали украинского производства действительно экспортируются в Россию, однако устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации.

Но в одном из контрактов на поставку деталей, который опубликован на сайте российских госзакупок в 2016 году, указано, что украинские детали на 218-й авиаремонтный завод принимало военное представительство Министерства обороны РФ.

Указанные в контракте ГОСТы определяют порядок приема исключительно военной техники. То есть российская сторона принимала украинский детали не как товары для гражданской авиации, а как детали для эксплуатации на военных вертолетах.

В 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с "Мотор Сичи" резко остановились, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Но с 2018 "Мотор Сич" начала массово поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцеговину, на свежесозданную компанию D.O.O Inzeniring BN. За 2018 год "Мотор Сич" отправила на Балканы более 600 грузов с деталями для двигателей модели ТВ3-117.

По данным международной таможенной базы Importgenius, в дальнейшем эта боснийская компания отправляла детали для вертолетов в Россию на две российские фирмы Богуслаева - "ВКМС" и "ВК-МС".

Директор боснийской D.O.O Inzeniring BN подтвердил, что фирма работает обычным посредником между компаниями Богуслаева.

Владеют боснийским посредником два гражданина России, которые являются менеджерами российских фирм Богуслаева.

С 2018 года российский авиационный завод в тендерной документации засекретил победителей конкурса на поставку деталей для двигателей ТВ3-117. Однако в контрактах на поставку встречаются детали, которые ранее украинское предприятие поставляло в Россию и после 2018 года начало поставлять в Боснию.

Также части украинских двигателей и силовые установки поставлялись в Россию транзитом через другого посредника - эмиратскую компанию Double Power FZE. Эта фирма выступала в роли посредника в скандальных поставках высотомеров на госпредприятие "Укрспецэкспорт".

Кроме этого, предприятие Богуслаева продолжает работать на неподконтрольной территории Донбасса. До 2014 года одним из структурных подразделений "Мотор Сичи" был Снежнянский машиностроительный завод.

После 2014 года Снежное было оккупировано боевиками. В 2014 году после жестоких боев за Саур-Могилу в соцсетях тогдашнего предводителя ДНР Стрелкова сообщил, что на заводе была создана база для ремонта военной техники боевиков.

Также в 2016 году СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями завода "Мотор Сич". По предварительным данным СБУ, за первые 3 квартала 2015 года предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн рублей.

Богуслаев сообщал, что предприятие передано в управление иностранной компании. Тогда же на проходной предприятия изменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода - компания "Авиатех". В документах на сайтах так называемой "ДНР" фирма фигурирует как "ДФ ООО Авиатех".

Внутри предприятия все завешено стендами "Мотор Сичи". В телевизионный сюжет попал календарь за 2019 года с логотипом российской компании Богуслаева АО "Борисфен".

"ДФ ООО Авиатех" - дочерняя компания российской фирмы "Авиатех", она зарегистрирована в Ростове, а ее владельцы - партнеры по российскому бизнесу Богуслаева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136441
 
 
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 Топ комментарии
 
Война у нас говорите? И докажите тут что то иностранцам которые хотят снять санкции с РФ. Взять бы етой мрази в окно из РПГ засадить чтобы кишки по всему кварталу разлетелись вместе с его сепарской семейкой.
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Когда рашисты нашими ракетами и самолетами собьют или уничтожат людей или медународную комиссию где то и найдут обломки украинского производства, тогда будете хвататься за головы и доказывать что ето не Украина. Но нам же не впервой прыгать по граблях и обсераться, правда ведь?
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Старого совка расстрелять как предателя, предприятия национализировать.
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Война у нас говорите? И докажите тут что то иностранцам которые хотят снять санкции с РФ. Взять бы етой мрази в окно из РПГ засадить чтобы кишки по всему кварталу разлетелись вместе с его сепарской семейкой.
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Богуслаев баллотируется в народные депутаты по округу №77 г. Запорожья.
И его изберут, как до этого уже 4 раза избирали.
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Золотые твои слова, Лёша. Полностью с тобой согласен.
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А в ето время СБУ гоняется за бабками с сигаретами которые на хлеб хотят подработать. Страна дебилов и предателей
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Так законно же, нечего предъявить ))
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Когда рашисты нашими ракетами и самолетами собьют или уничтожат людей или медународную комиссию где то и найдут обломки украинского производства, тогда будете хвататься за головы и доказывать что ето не Украина. Но нам же не впервой прыгать по граблях и обсераться, правда ведь?
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как же неожиданно. хахахахха а как же вече на майдане, нет русскому языку от петра, движение от агрессора в ес???? хахахахха все 5 лет. скоро окажется шо и свет по прежнему украинский в крыму с водой
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главное ето запретить поезда в рф хахаххааххахахахаххахахаха и тада заживем. а, забыл, и визы ввести. тада агрессор поймет шо мы крутые и он нам не нужен хахахаххаа
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Старого совка расстрелять как предателя, предприятия национализировать.
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Россия и Китай планируют этим летом подписать контракт о создании тяжелого вертолета нового поколения, несмотря на обыски у украинского партнера проекта «Мотор Сич». В «Ростехе» уверены, что Украина не выйдет из проекта
А в это время (апрель 2018 г )
Служба безопасности Украины (СБУ) расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (подготовка к диверсии) Уголовного кодекса по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок - компании Мотор Сич.
ИБОооо
Сейчас ни на Западе, ни в Китае, ни в России альтернативы турбовального двигателя такой мощности, как украинский Д-136, нет, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, работа над российским аналогом - ПД-12В - завершится лишь через несколько лет. Причем «замена двигателя потребует перепроектирования вертолета», замечает эксперт.​

P.S. По данным СБУ, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.
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А Свинорылый нам всё про мову,томас и перемога над шариками ))))))))
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Кому война а кому мать родная.В Украине "єтих хєроев" ужее достаточно,чего стоит "хєроиня Гадя СаМчеко, поп Филярет,о же "поп-гапон",теперб вот богуслаевы..Это звание нужо упразднить,
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Значит Богуслаев и те, кто не пресек его престкупную деятельность, виновны в смерти наших солдат, которые погибли от российского оружия.
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Чий не новина, це було відомо завжди. Богуслаевом довно повинно СБУ зайнятися.
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Бывших рыгов не бывает. Касается и богдана, из зеленской администрации.
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Свинарчуки высотомеры поставляли через ОАЭ а Богуслаев запчасти через Боснию и много много чего другого - а вы нам тут о патриотизме. Миром правят деньги. А народ всё это хавает и хавает А они всё над нами смеются и смеются. Потихоньку обустраиваются за бугром и в ус не дуют .А вся страна в лозунгах .Про украинский язык говорят а сами преспокойненько в кулуарах РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСIЙСКОЮ Думают лохи ! все стерпят.
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Этот ушлепок рыговский богуслаев китаесам и москалям все секреты лично наверное отвёз,не будет у нас своего боевого вертолёта чистого никогда по типу мангусты или апача , эта тварь ссабртирует все , даже если деньги бы нашлись на это. Такое впечатление шо моторсич только и ждёт когда кацапы их заграбастают , харьковская вата тоже.
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На Богуслаева криминала более чем предостаточно.
Его друг - криминальный авторитет по кличке Проноза.
Его сын наркоман и картёжник, ему постоянно лупят по рылу за карточные долги.
Да и что такое гонять вертолёт в азиатскую республику за счёт государства на охоту, настреляли сотню джейранов, а потом он отдал егерям новое авто ''Нива'' как компенсацию.
Или как это - из орнитологического заповедника сделать охраняемое охотничье угодье для своих дружков из Киева.

Богуслаев - депутат и пользуется неприкосновенностью, а крышует его Киев.
Да и как человек он просто говно - а не мужик, потому что гнилой.
СБУ - где вы???
Сколько будет этот длится этот беспредел???






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Дед для обхода санкций построил ещё завод в Китае и давно с него напрямую торгует разного рода изделиями напрямую и с мордором и со всеми кто платит .
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Потому что надо было на гос. уровне дать "Мотору" альтернативу, гос.заказы и разрешенные направления. Похерить и порезать на металл такой уникальный завод тоже жалко.
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Пэдра Порошенко в своем духе - тотальная ложь и пиар.
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Добре, ось і буде лакмусовий папірець. Подивимось як буде розгортатись ця ситуація (ганебна) при новому небаризі
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Доки це триватиме падлюки ви ненажерливі, чому не карають? Сволота на ваших руках кров українців, гниди безбожні, буде вам кара, вірю в це!
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ЭТО ОН САМ! ТАЙНО В РЮКЗАКАХ ПЕРЕВОЗИЛ ЗАПЧАСТИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ, НУ ПРОСТО КОППЕРФИЛЬД - ОБМАНУЛ И ПОГРАНИЧНИКОВ С ТАМОЖНЕЙ, СБУ И КАБ.МИН. "Мотор Сич" Богуслаева поставляет запчасти военным РФ, – СМИ - Цензор.НЕТ 7043
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Такое ощущение Путин зачистил патриотов!!! Самых ярких!!!
Вот такая война!!!!
Но если это так - пусть Господь рулит! Или Америка!!
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Мотор Сич" Богуслаева поставляет запчасти военным РФ, – СМИ. ВИДЕО
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