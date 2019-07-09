 "Мотор Сич" Богуслаева поставляет запчасти военным РФ, – СМИ. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

"Мотор Сич", несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.

Директор представительства "Мотор Сичи" в Москве Петр Кононенко и Вячеслав Богуслаев обладают рядом предприятий в России: "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" и "ВК-МС".

Компания "Борисфен" обслуживает Федеральную службу безопасности РФ. С 2015 и 2017 годов, по данным портала российских госзакупок, "Борисфен" получила $3,5 миллиона на продление срока работы авиационных двигателей моделей АИ-9В.

Также "Борисфен" обслуживает двигатели для крымской компании "Универсал-Авиа". Это государственное украинское предприятие, которое занималось авиационными перевозками и обслуживанием авиацию в Крыму. После оккупации полуострова эта компания была "национализирована" россиянами. В свою очередь ЕС, США и Украина ввели против нее санкции.

По данным российского портала госзакупок, с 2015 года "Борисфен" Богуслаева получила от "Универсал-Авиа" 5 млн рублей ($78,45 тыс).

Кроме этого "Борисфен" получила несколько госзаказов от предприятия "Летный отряд Россия". Это российская госкомпания, которая обслуживает должностных лиц военных сил РФ и руководителей российских спецслужб. "Летный отряд Россия" перевозит Владимира Путина.

Еще одна российская компания Богуслаева, "ВКМС", с 2015 по 2016 годы поставляла детали двигателя ТВ3-117 производства "Мотор Сич" на российский 218-й авиаремонтный завод.

В 2014 году тогда еще президент Петр Порошенко подписал запрет на экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования РФ.

Российское предприятие Богуслаева "ВКМС" в 2015-2016 годах официально поставило на авиационный завод украинских деталей для двигателя ТВ3-117 на 1,5 млрд рублей. Эти детали поставлялись напрямую из Украины на российскую компанию Богуслаева.

Представители "Мотор Сич" и лично Богуслаев заявляли, что детали украинского производства действительно экспортируются в Россию, однако устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации.

Но в одном из контрактов на поставку деталей, который опубликован на сайте российских госзакупок в 2016 году, указано, что украинские детали на 218-й авиаремонтный завод принимало военное представительство Министерства обороны РФ.

Указанные в контракте ГОСТы определяют порядок приема исключительно военной техники. То есть российская сторона принимала украинский детали не как товары для гражданской авиации, а как детали для эксплуатации на военных вертолетах.

В 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с "Мотор Сичи" резко остановились, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Но с 2018 "Мотор Сич" начала массово поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцеговину, на свежесозданную компанию D.O.O Inzeniring BN. За 2018 год "Мотор Сич" отправила на Балканы более 600 грузов с деталями для двигателей модели ТВ3-117.

По данным международной таможенной базы Importgenius, в дальнейшем эта боснийская компания отправляла детали для вертолетов в Россию на две российские фирмы Богуслаева - "ВКМС" и "ВК-МС".

Директор боснийской D.O.O Inzeniring BN подтвердил, что фирма работает обычным посредником между компаниями Богуслаева.

Владеют боснийским посредником два гражданина России, которые являются менеджерами российских фирм Богуслаева.

С 2018 года российский авиационный завод в тендерной документации засекретил победителей конкурса на поставку деталей для двигателей ТВ3-117. Однако в контрактах на поставку встречаются детали, которые ранее украинское предприятие поставляло в Россию и после 2018 года начало поставлять в Боснию.

Также части украинских двигателей и силовые установки поставлялись в Россию транзитом через другого посредника - эмиратскую компанию Double Power FZE. Эта фирма выступала в роли посредника в скандальных поставках высотомеров на госпредприятие "Укрспецэкспорт".

Кроме этого, предприятие Богуслаева продолжает работать на неподконтрольной территории Донбасса. До 2014 года одним из структурных подразделений "Мотор Сичи" был Снежнянский машиностроительный завод.

После 2014 года Снежное было оккупировано боевиками. В 2014 году после жестоких боев за Саур-Могилу в соцсетях тогдашнего предводителя ДНР Стрелкова сообщил, что на заводе была создана база для ремонта военной техники боевиков.

Также в 2016 году СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями завода "Мотор Сич". По предварительным данным СБУ, за первые 3 квартала 2015 года предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн рублей.

Богуслаев сообщал, что предприятие передано в управление иностранной компании. Тогда же на проходной предприятия изменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода - компания "Авиатех". В документах на сайтах так называемой "ДНР" фирма фигурирует как "ДФ ООО Авиатех".

Внутри предприятия все завешено стендами "Мотор Сичи". В телевизионный сюжет попал календарь за 2019 года с логотипом российской компании Богуслаева АО "Борисфен".

"ДФ ООО Авиатех" - дочерняя компания российской фирмы "Авиатех", она зарегистрирована в Ростове, а ее владельцы - партнеры по российскому бизнесу Богуслаева.