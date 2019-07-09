 Экс-руководителя филиала "Укрзализныци" подозревают в присвоении 7 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Правоохранители расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом "Укрзализныци" у предприятия, которое связано его экс-руководителем.

Внутренней проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса было безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн грн, сообщает "Укрзализныця".

Также оборудование стоимостью почти 16 млн грн было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки были переданы в Государственный бюро расследований, где открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК.