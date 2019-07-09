 ЕБРР выделит $10 миллионов агрогруппе "Содружество" для дочерних структур в Украине и Сербии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации банка, средства пойдут на финансирование оборотного капитала для дочерних компаний группы в Сербии и Украине.

Кроме того, ЕБРР организует $80 млн кредита на финансирование капитальных затрат и оборотного капитала для дочерней компании "Содружества" в Турции. Ожидается, что ЕБРР выделит $55 млн, а остальная часть кредита ($25 млн) будет синдицирована.

Стоимость всего проекта оценивается в $87,5 млн. Средства будут направлены на частичное финансирование покупки производственного объекта в Измире (Турция), модернизацию приобретенного объекта и финансирование оборотного капитала для расширения деятельности в Турции.

По данным банка, финансирование позволит компании расширить базу поставщиков в Украине и Сербии и поддержит покупку активов в Турции.

ГК "Содружество" основана в 1994 году, имеет штаб-квартиру в Люксембурге и свыше 30 предприятий в 20 странах. Компания работает в регионах России, СНГ, Скандинавии, Северной Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока, Центральной и Латинской Америки.

Занимается торговлей с/х товарами (шротом, маслами и зерном), переработкой соевых бобов и рапса, предоставлением логистических услуг.

В августе-2015 "Содружество" приобрело контрольный пакет акций Sarcom (Парагвай), а в декабре-2018 купило активы турецкой компании Altinyag.