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 "Альфа-Банк" строит новый дата-центр в Киеве

"Альфа-Банк" в рамках объединения с "Укрсоцбанком" для оптимизации и повышения эффективности дата-центров часть из них закроет, часть консолидирует, но одновременно строит новый с учетом новых требований рынка, сообщил генеральный менеджер совета банковской группы "Альфа-Банка", председатель правления "Укрсоцбанка" Иван Свитек.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Из четырех дата-центров мы два консолидируем, два закрываем. А также строим еще один новый в Киеве. Планируем завершить его в конце этого года", – сказал он.

Свитек отметил, что два дата-центра – это оптимальное количество для объединенного банка, так как эти центры не должны быть слишком близко и слишком далеко друг от друга, и должны иметь независимые источники питания и подключения к сети.

"Новый дата-центр – это большой высокотехнологичный проект, который мы реализуем с "Укртелекомом", – отметил глава банковской группы.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций "Укрсоцбанк" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является "Альфа-Банк", в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

С того времени группа ABH проводит консолидацию активов в Украине, что должно привести к созданию на базе "Альфа-Банка" крупнейшего в стране частного банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6-е место (69,614 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 12-е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136428
 
 
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