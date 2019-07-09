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Все про:Китай (1022) США (2235) Тайвань (11)

 США одобрили продажу ракет и танков Тайваню на $2 миллиарда

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

О возможной продаже США оружия Тайваню стало известно в прошлом месяце. Министерство иностранных дел Китая, реагируя на это, выражало серьезную обеспокоенность. Заявку на приобретение оружия у США власти Тайваня направили в июне.

Продажа запрошенного Тайванем оружия "не изменит базового военного баланса в регионе", говорится в сообщении агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона. Таким образом, в рамках сделки Тайвань может получить 108 танков Abrams и 250 комплексов Stinger, уточнили в американском министерстве.

Возможные сроки заключения контракта в Пентагоне также не указали.

Bloomberg ранее со ссылкой на источники писал, что американские власти также могут продать Тайваню 60 истребителей F-16. На это администрация США, по информации собеседников агентства, уже дала свое "молчаливое согласие".

Об отделении от Китая Тайвань заявил во время гражданской войны в регионе в 1949 году. Де-юре республика является китайской провинцией, наделенной особым статусом. Пекин считает ее китайской территорией.

США эту позицию признают, однако считают статус острова "неурегулированным". Формально дипломатических связей у Вашингтона с Тайванем (без участия Китая) нет. При этом Штаты, замечало ранее Associated Press, имеют "законные обязательства помогать Тайваню сохранять свою способность защищать себя".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136426
 
 
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Удивился узнав, что на прекрасном острове живет почти 25 млн. человек...
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