 Экспорт пшеницы из Украины, РФ и Казахстана вырастет на 4%, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Основная часть пшеницы из трех стран экспортируется по Черному морю в Африку и страны Ближнего Востока, которые также являются важными покупателями для ЕС, чей урожай в этом году, как ожидается, тоже вырастет.
В целом экспорт из РФ, Украины и Казахстана вырастет на 4% до 63,2 миллиона тонн в стартовавшем 1 июля сезоне, показал опрос 19 аналитиков, трейдеров и представителей отрасли.
Общий урожай пшеницы трех стран в 2019 году вырастет на 8,5% до 120,4 миллиона тонн, показал медианный прогноз.
В России, которая, как ожидается, останется крупнейшим в мире экспортером пшеницы, июньская жара спровоцировала снижение ряда прогнозов в последние недели, а некоторые аналитики могут вновь ухудшить оценки. Агентства СовЭкон и ИКАР в понедельник снизили прогноз урожая пшеницы в 2019 году.
Согласно предварительным данным, качество урожая пшеницы в Украине и РФ будет выше обычного, что создает предпосылки для более высоких цен и конкуренции между двумя странами.
"СовЭкон" сообщил, что из-за жаркой погоды в июне содержание протеина в новом урожае на юге России, вероятно, будет выше среднего.
По словам трейдера, занимающегося Украиной, основное отличие по сравнению с предыдущим сезоном - изменение качества пшеницы: "Из-за высоких температур протеин выше, чем обычно".
В этом году в Украине будет значительно больше продовольственного зерна, и это означает, что конкуренция с Россией только вырастет, так как рынки сбыта у обеих стран практически одинаковые, сказал другой украинский трейдер.
Среди других факторов, которые могут повлиять на торговлю пшеницей из РФ, - стагнация производства мяса птицы и наметившееся сокращение темпов прироста производства свинины, что может снизить внутреннее потребление зерна.
Казахстан, крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, который начнет сбор урожая в сентябре, в последнее время экспортировал меньше муки из-за роста мощностей мукомольных предприятий в центральноазиатских странах, сообщила французская консалтинговая компания Agritel.
"Основной задачей для Казахстана будет экспортировать свою муку вместо большего объема пшеницы", - добавила Agritel.
По данным экспертов, в этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых. Уже на данный момент средний показатель урожайности в стране выше на 14 процентов, чем в прошлом году, пишет Информ-UA. На данный момент аграрии в среднем собирают около 43 центнеров пшеницы с одного гектара, в некоторых регионах - более 50 центнеров, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 38 центнеров с гектара. Всего сельскохозяйственные предприятия планируют собрать около 29 миллионов тонн пшеницы.
Условия для выращивания зерновых культур в этом году были благоприятными. Более того, не только для пшеницы, а и для ячменя, озимого рапса, ржи, овса и гороха. Среди благоприятных факторов эксперты называют ранний старт сбора урожая - он начался на неделю раньше, чем в 2018 году. Также следует учитывать, что сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства существенно улучшили материально-техническую базу. Благодаря этому урожай собирают высокими темпами, значительно быстрее, чем раньше. При этом нагрузка на технику уменьшилась.
По словам специалистов, несмотря на ряд природных катаклизмов, климатические условия для выращивания зерновых культур были благоприятными. Благодаря этому качество зерна высокое. К тому же аграрии начали больше внимания уделять выбору сортовых ресурсов. Они выбирают те гибриды, сорта культур, которые подходят для конкретных природных условий того или иного региона. Еще одна особенность нынешнего зернового сезона - увеличение площадей под кукурузу. Ее посеяли на площадях на двести тысяч гектар больше, чем в 2018 году. А вот посевные площади под подсолнечником, рожью и соей несколько уменьшились. Эти культуры стали меньше привлекать производителей из-за ценовой ситуации. В этом году, по словам экспертов, у аграриев отличные перспективы касательно экспорта зерновых. Ведь Украина выращивает в три раза больше пшеницы, чем необходимо для своих нужд. Для справки. В маркетинговом периоде 2018-2019 годов Украина экспортировала в другие страны более 50 миллионов тонн зерновых культур. За годы независимости это - рекорд, рост показателя, по сравнению с 2017-м - более 26 процентов. В 2019 году есть все шансы установить новый рекорд.