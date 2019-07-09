 Цены на нефть опустились ниже $64

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:15 сентябрьские фьючерсы на Brent на торгах в Лондоне дешевели $0,15 (0,23%) к уровню закрытия понедельника и были у $63,96. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,12 (0,19%), до $64,11 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI торговались на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне $57,46 за баррель, это $0,2 (0,35%) ниже закрытия предыдущих торгов. За понедельник контракт подорожал на $0,15 (0,26%), до $57,66 за баррель.

Трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он в среду должен представить доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на то, что смягчение политики Федрезерва поддержит экономический рост.

"Опасения, связанные с возможностью ослабления темпов роста мировой экономики, кажется, в данный момент перевешивают такие важные события, как усиление напряженности на Ближнем Востоке", - заявил Bloomberg аналитик по сырьевому сектору HI Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вил Юн.

7 июля Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше уровней в в 3,67%, предусмотренными условиями ядерной сделки. В результате Европа может быть вынуждена также ввести санкции против Тегерана, предупреждает MarketWatch аналитик Commerzbank Карстен Фритш. По его словам, на поставках иранской нефти такие санкции не скажутся: Европа и так не покупает эту нефть с конца 2018 года из-за санкций США.

Ранее британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.