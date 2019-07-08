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 Кабмин выделил Управлению госохраны 44 миллиона из резервного фонда бюджета

Кабинет министров выделил Управлению государственной охраны из резервного фонда государственного бюджета 43,6 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабинета министров №478-р от 5 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, дополнительные средства выделены "для осуществления мероприятий по укреплению обороноспособности государства".

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Управлению государственной охраны поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на которые выделены средства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136364
 
 
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