 Импорт бензина из Беларуси за полгода упал на 25%

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

При этом общий объем украинского рынка в первом полугодии снизился всего на 2,5% (на 24 тыс. тонн.

Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов, среди которых крупнейший получатель бензинов компания ОККО, на импорт бензина из Литвы. Также переориентировалась на литовские бензины и компания Amic.

В два раза сократил импорт из Беларуси и WOG – с 89 до 44 тыс. тонн. Эти объемы компания частично заместила за счет увеличения закупки бензинов в украинских производителей.

Таким образом доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась до 34% с 44% за аналогичный период прошлого года.

В то же время импорт бензинов из Литвы за первое полугодие увеличился на 79% (на 66,6 тыс. тонн), до 150,8 тыс. тонн. Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 г. до 16,3% в первом полугодии этого года.

Как сообщалось, объем украинского рынка бензинов в 2018 году сократился на 4,9% – до 1,92 млн тонн, в 2017 году он составлял 2,02 млн тонн. Основной причиной уменьшения рынка является рост потребления сжиженного газа. Рынок автогаза с 2015 по 2018 год вырос более чем вполовину (до 1,73 млн тонн) и продолжает увеличиваться.

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