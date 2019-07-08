 Зеленский предложил провести оценку выполнения Соглашения об ассоциации с ЕC

Об этом президент заявил совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Настоящее Соглашение должно быть гибким инструментом, который отвечал бы современным реалиям наших отношений, а главное – потенциалу Украины. Именно поэтому я предложил нашим партнерам начать совместную оценку выполнения Соглашения, чтобы выйти на новый уровень. Уровень, который будет отвечать интересам украинского и европейского бизнеса и наших потребителей", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что до тех пор, пока будет осуществлена такая ​​оценка, стороны должны эффективно использовать все уже имеющиеся возможности.

"Мы настроены на дальнейшую отраслевую интеграцию Украины и ЕС в приоритетных сферах: энергетика, цифровой рынок, юстиция и внутренние дела, таможенное сотрудничество и содействие торговле", – констатировал глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня, во время саммита, обсуждались достижения последних лет – введение безвизового режима, децентрализация, прозрачные государственные закупки.

Со своей стороны Президент Европейского совета Дональд Туск назвал сегодняшний саммит признаком совершенствования отношений между Украиной и ЕС.

"Наше партнерство построено на Соглашении об ассоциации, которая является крупнейшим всесторонним соглашением, которое когда-то имел ЕС с любой страной. Это – основа нашей политической ассоциации и экономической интеграции. Сегодня мы обсуждали, как лучше использовать потенциал настоящего Соглашения ради наших граждан и бизнеса", – сказал Туск.

Как сообщалось, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли неоднократно констатировал, что уровень выполнения Украиной договора об ассоциации в ряде сфер крайне низкий.

Согласно материалам Офиса вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции к конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", наименьший прогресс достигнут в таких сферах: образование (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), охрана окружающей природной среды и гражданская защита (22%).

Кроме того, по ряду направлений, в частности, интеллектуальная собственность, налогообложение, управление государственными финансами, гуманитарная политика, защита прав потребителей, гражданское здоровье, финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством отсутствуют зафиксированные на 2018 год обязательства.

Вместе с тем, в целом, прогресс выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС составил 52%.

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