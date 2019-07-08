 Россия запланировала построить еще 200 самолетов Sukhoi Superjet

Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

"Катастрофа не повлияла никак на наших заказчиков, ни потенциальных, ни тех, которые имеют контракт", – уверяет российский министр.

"У тайских компаний – как был заказ, так он и остается. По "Аэрофлоту" – вы сами слышали их заявления. Они и парк сохраняют, и будут дополнительно закупать и суперджеты, и МС-21", – добавил Мантуров.

Таиландская авиакомпания Kom Air заключила контракт на поставку шести лайнеров. "Аэрофлот" заявлял о намерении подписать контракт еще на 100 суперджетов дополнительно к 49 уже имеющимся.

Изначально программа производства российского регионального самолета на 98 пассажиров Sukhoi Superjet 100, который эксплуатируется с 2011 года, предусматривала производство до тысячи машин.

"Может быть, на начальных этапах действительно была такая амбициозная планка, но надо быть реалистами. Сегодня произведено около 200 самолетов, и еще как минимум будет произведено столько же или чуть больше – в обозримом будущем. Мы рассчитывали, что спрос на суперджеты будет 50 самолетов в год, реально сейчас оцениваем его в 25-30", – сказал Мантуров.

Министр также уточнил, что на разработку и освоение производства первого после распада Советского Союза самолета Superjet было потрачено около $2 млрд.

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Как сообщалось, в течение нескольких дней после трагедии в "Шереметьево", которая унесла жизни 41 человека из находившихся на борту 78, "Аэрофлот" отменил несколько десятков рейсов с использованием SSJ-100. В самой авиакомпании ситуацию не комментировали.

"Аэрофлот" – крупнейший эксплуатант SSJ-100. До катастрофы в его парке числилось 50 таких самолетов.

Согласно закрытой статистике Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний, в 2018 году налет SSJ-100 составил 3,6 часа в сутки. Для сравнения, самые популярные модели – среднемагистральные Airbus A320 и Boeing-737-800 – летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Топ-менеджер одного из эксплуатантов SSJ-100 объяснял изданию, что низкий налет лайнера по-прежнему связан с нехваткой запчастей: при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются.

Напомним, в феврале последний эксплуатант Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Европе – ирландская авиакомпания CityJet – отказалась от этих самолетов.

Осенью 2018 года Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100 из-за проблем с эксплуатацией.

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