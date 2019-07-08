[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.59 28.73
 Власть, Аграрный рынок
  252  0
Все про:вино (62) Грузия (131) Россия (3937)

 Госдума России предложит запретить импорт грузинского вина и минералки

Госдума РФ во вторник, 9 июля, попросит российское правительство рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на грузинском телевидении.

Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания совета Думы, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", – сообщил Володин.

По словам спикера, совет принял решение единогласно, это предложение 9 июля будет рассмотрено депутатами Госдумы.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий "Рустави 2" Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину, используя нецензурные выражения.

Президент страны Саломе Зарубишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе осудили поведение телеведущего.

Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за алкогольной продукцией производства Грузии, поступающей на территорию России.

Такие действия российские власти предприяняли после протестов в Грузии, вызванных поведением и заявлениями российских депутатов во время визита в эту страну.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136352
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьГосдума России предложит запретить импорт грузинского вина и минералки
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Newsone выборы Донбасс Евросоюз Зеленский НБУ пропаганда Россия телемост
 
 
 
 
 
 вверх