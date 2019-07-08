 Минздрав предложил запретить посыпать дороги солью и сжигать опавшую листву

По результатам общественного обсуждения, профильные эксперты рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди прочего предложенные изменения устанавливают новые правила обращения с опавшей листвой. В частности, собранные листья предложено вывозить на поля компостирования.

"Запрещается сжигание листьев, которое приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, а также к исчезновению некоторых видов животных. При сжигании выделяется бензопирен, который может вызвать у человека рак. С дымом в воздух выходят диоксины – одни из самых ядовитых для человека веществ. Также при сжигании выделяются ядовитые газы, которые могут быть источником аллергии и влияют на иммунную систему", – отмечается в сообщении.

Кроме того, проект приказа регламентирует правила уборки территорий зимой. Например, чтобы не было гололеда, посыпать тротуары, велодорожки и пешеходные зоны предложено гранотсевом с содержанием соли 7%.

"Зато посыпка песком и пескосмесью с солью запрещается, поскольку она загрязняет почву, причиняет вред зеленым насаждениям, а также портит обувь", – указывают в министерстве.

Также предложено установить минимальную ширину расчистки тротуара от снега в 120 см, а на улицах с большим потоком пешеходов (более 500 человек в час) – на всю ширину тротуара.

Предприятия торговли обязательно должны убирать от снега прилегающую территорию в радиусе не менее 5 метров.

Также проектом приказа предложено ввести ряд новых норм озеленения территорий и уменьшения запыленности воздуха.

"Так называемая омолаживающая обрезка деревьев на территориях населенных мест будет запрещена. Такая обрезка уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха и значительно уменьшает площадь затененных территорий. А тень деревьев может на несколько градусов снизить температуру воздуха, что особенно важно во время летней жары. Раз в 5 лет нужно проводить инвентаризацию состояния деревьев", – отмечают в Минздраве.

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Также предложено высаживать только те деревья, которые соответствуют определенным характеристикам, в частности – сформирована крона и устойчивость к загазованности. При этом следует учитывать такие показатели как пыле- и водопоглощение, создание тени, выработки кислорода, задержка влаги, согласно климатических зон. Высаживать деревья, кусты и растения с колючками или ядовитыми плодами – запрещается.

Открытый грунт на территориях населенных пунктов не допускается. Весь грунт должен быть покрыт газоном, многолетними растениями, приствольными решетками.

Еще одна предложенная норма – доступность общественных туалетов. В каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, обязательно должен быть хотя бы один общественный стационарный туалет. Оптимальное расстояние между туалетами – до 700 метров, а в людных местах – до 300 метров.

В то же время предложено запретить выгребные ямы, оставив безопасные для здоровья альтернативы – локальные очистные сооружения (например, септик).

Новые нормы также обязывают устанавливать отдельные контейнеры для сортировки мусора – для пластика, стекла, металла, бумаги и органики.

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