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 Зеленский уверен в продлении санкций ЕС против России

Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" – это мое любимое слово. Мое любимое слово – "мир". А санкционная политика – это последний цивилизованный инструмент для его наступления", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Совет ЕС 27 июня продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года.

20 июня Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Кроме этого, в связи с российской агрессией против Украины ЕС ввел персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136338
 
 
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