 Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,6 грн/$

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась еще на 24 копейки – до 28,71 грн за евро.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,5725 грн/$ с 25,66 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,565 -25,58 грн/$.

Как сообщалось, на минувшей неделе официальный курс гривни укрепился выше отметки 26 грн/$ впервые с начала апреля 2018 года.

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