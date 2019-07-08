 Украина впервые подала запрос на закупку вооружений в США, – посольство

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса. Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора", – заявил Тейлор.

При этом не уточняется, что именно Украина хочет приобрести из оружия в США.

В начале года в правительстве сообщали, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования в США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия, таких как ракеты Javelin.

Как сообщалось, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины.

Перед тем Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в этом году по линии Пентагона для усиления национальной безопасности и обороны.

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