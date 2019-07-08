 Окружение Труханова переплатило 100 миллионов за землю для городского кладбища, – НАБУ

Об этом говорится в сюжете программы "ЦРУ" (24 канал), передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

По данным следствия, более 6 тыс. кв. м нежилых помещений ООО Авиакомпания "Одесса" приобрело у города в 1991 году. К 2016 году они сдавались в аренду и использовались как подсобные помещения.

Следователи установили, что 21 сентября 2016 года Одесский городской совет для того, чтобы обеспечить территориальную общину местами захоронения, утвердил размер выкупной цены зданий и сооружений, расположенных на Тираспольском шоссе, 22-г в сумме 146,85 млн грн.

Выкупную цену установили на основании независимой оценки рыночной стоимости нежилых зданий и сооружений общей площадью 6065 кв. м, расположенных на участке площадью 141 га. Оценку выполнило ООО "Консалтинговая компания "Бюро оценки Стефанович".

28 сентября 2016 года, исполняя решение Одесского горсовета, которое лоббировал мэр Одессы Геннадий Труханов, Департамент коммунальной собственности горсовета на основании договоров купли-продажи приобрел у авиакомпании "Одесса" здания и сооружения 6 065 кв. м на Тираспольском шоссе, 22-г. Общая сумма договоров составила 146,85 млн грн.

Через несколько дней военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины начала уголовное производство в отношении покупки городским советом помещений бывшего аэродрома у авиакомпании "Одесса".

Уже в 2018 производство передали в НАБУ и САП. Следователи обратились а Киевский институт судебных экспертиз, где провели собственную оценку нежилых помещений на Тираспольском шоссе. Согласно экспертизе КНИИСЭ, рыночная стоимость нежилых зданий и сооружений общей площадью 4 909 кв. м (площадь скорректирована вследствие установления фактов 100% физического износа части помещений), расположенных по Тираспольском шоссе, 22-г, по состоянию на июнь 2016 года составляла всего 12,89 млн грн.

Следователи также выяснили, что Авиакомпания "Одесса", получив в сентябре 2016 года от Департамента коммунальной собственности горсовета 145,85 млн грн, перечислила средства ООО "Ньюс Йорк Корпорейшн". Оттуда деньги попали на счет ООО "Логистик Сервис-Групп", а затем - ООО "Аркадия-Сити".

Среди владельцев ООО "Аркадия-Сити" указано ООО "Сторм-57" бенефициаром которого является житель Великобритании Олег Дегтярев. Кроме того, владельцами "Аркадии-Сити" является британские "Сити групп девелопмент ЛТД" и "Блэк си интертеймент ЛТД". Согласно британским реестрами, "Сити групп девелопмент" принадлежит упомянутому Дегтяреву, а "Блэк си интертеймент" - Леониду Молдавскому.

Молдавский является совладельцем медиа-группы "Глас", которую относят к сфере влияния мэра Одессы Геннадия Труханова.

Дегтярев - это бизнес-партнер Владимира Галантерника, которого называют неофициальным "хозяином" Одессы.

Журналисты побывали в помещениях, приобретенных горсоветом на Тираспольском шоссе, 22-г и выяснили, что они находятся в запущенном состоянии, а в некоторых зданиях живут люди.

Как сообщалось, мэр Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

4 июля Малиновский районный суд Одессы начал оглашать приговор Труханову и другим фигурантам его дела.

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