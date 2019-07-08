 Нацбанк оставил без изменений перечень банков для валютных интервенций на третий квартал

Как сообщает пресс-служба регулятора, по сравнению со вторым кварталом список не изменился, передает БизнесЦензор.

Таким образом, в обновленный перечень также вошли: ПАО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "Инвестиций и сбережений", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "Банк "Восток", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк", и АКБ "Индустриалбанк".

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Напомним, в конце октября 2016 года НБУ, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы, утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса.

Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям: