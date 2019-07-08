[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.59 28.73
 Финансы
  171  0
Все про:банки (3331) кредит (1170) НБУ (3823)

 Доля неработающих кредитов в украинских банках продолжила сокращаться, – НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле 76 украинских банков в мае 2019 года снизилась с 51,43% до 51,3% по сравнению с 52,85% на начало года.

Согласно статистическим данным НБУ, по абсолютному значению объем NPL в мае уменьшился на 1,8%, или на 10,62 млрд грн – до 588,93 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время кредитный портфель банков в мае снизился на 1,5%, или на 17,73 млрд грн, и достиг 1 трлн 148,07 млрд грн.

В частности, доля неработающих кредитов в корпоративном секторе выросла с 54,9% до 55,1%, тогда как по кредитам физлицам сократилась с 42,63% до 41,82%.

По данным НБУ, в общем объеме неработающих кредитов на корпоративный сектор на начало июня этого года приходилось 500,47 млрд грн, на физлиц – 87,38 млрд грн, на межбанк – 1,01 млрд грн и на коммунальный и госсектор – 0,08 млрд грн.

Согласно статистике, по-прежнему, лидерами по доле NPL остаются госбанки, которые улучшили этот показатель в мае с 66,22% до 66,03%, в том числе "Приватбанк", который улучшил показатель с 82,08% до 81,63%. Банки с иностранным капиталом сохранили долю неработающих кредитов в мае на уровне 37,4%, а с частным капиталом увеличили с 21,57% до 21,68%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) заканчивает подготовку регуляторного акта, который обяжет банки создать графики сокращения портфелей неработающих кредитов (NPL).

По данным НБУ, объем неработающих кредитов в банковской системе в апреле сократился на 11,11 млрд грн – до 599,5 млрд грн.

Сокращение портфеля NPL произошло на фоне падение кредитного портфеля на 15,91 млрд грн (до 1165,796 млрд грн), что говорит о том, что банки провели списание части невозвратной задолженности.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136306
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыДоля неработающих кредитов в украинских банках продолжила сокращаться, – НБУ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Newsone Донбасс Зеленский Медведчук НБУ пропаганда Россия телемост Туск
 
 
 
 
 
 вверх