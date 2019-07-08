 Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью

Об этом генеральный менеджер совета банковской группы "Альфа-Банка" и председатель правления "Укрсоцбанка" Иван Свитек заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Объединение фактически уже завершилось, так как мы все время фокусировались не на юридическом слиянии, а на переводе активного бизнеса "Укрсоцбанка" на платформу "Альфа-Банка Украина", – сказал топ-менеджер.

Банкир уточнил, что из этих 6% клиентов активных всего 11 тысяч.

Свитек напомнил, что за 2018 год из "Укрсоцбанка" было переведено 80% клиентов и 90% остатков, а более сложный вопрос единой IT-системы был завершен несколько недель назад.

"На данный момент по "Укрсоцбанку" мы мигрировали на "Альфу" больше 8 миллионов счетов – и открытых, и закрытых, свернули почти 90% всех IT-систем и серверов, в том числе отключили от системы все мобильные приложения и интернет-банкинг. Мы также уже закрыли все отделения "Укрсоцбанка" и перевели практически всех его сотрудников в "Альфа-Банк", осталась только инкассация и одно отделение "Укрсоцбанка", – рассказал глава банковской группы.

Банкир отметил, что миграция до 90% клиентов – это очень высокий показатель для объединения банков.

"Для нас в этом процессе качество было важнее количества. Поэтому мы довольны результатом", – сказал Свитек.

По словам топ-менеджера, самый крупный портфель, который остался на площадке "Укрсоцбанка" – это портфель плохих кредитов, однако должникам банка не стоит надеяться на послабление после его присоединения к "Альфа-Банку".

"Поэтому юридическое слияние де факто уже не отразится ни на клиентах, ни на кредиторах "Укрсоцбанка", – подчеркнул Свитек.

Банкир добавил, что вопрос юридического слияния еще остается открытым и будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета в ближайшие недели. Глава группы спрогнозировал, что юридически слияние произойдет этой осенью.

Отвечая на вопрос о бренде объединенного банка, Свитек отметил, что окончательное решение на этот счет еще отсутствует.

"…было бы весьма легко принять решение, если бы бренд "Альфа-Банка" утратил свою ценность и силу, но это точно не так. Сейчас нас к ребрендингу фактически подталкивает только грядущее юридическое слияние. Поэтому мы снова и снова взвешиваем этот шаг", – сказал Свитек.

Напомним, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций "Укрсоцбанка" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является "Альфа-Банк", в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе "Альфа-Банка" крупнейшего частного банка в стране.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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