 Высший антикоррупционный суд получил здание ликвидированного банка Курченко

Об этом сообщается на портале Седебной власти, передает БизнесЦензор.

"Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления судом правосудия. Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса президента", – сказано в сообщении.

Ранее было принято решение о временном размещении ВАКС по адресам ул.Крещатик, 42а и пер.Крестовый, 4а в помещениях Печерского районного суда Киева, площади которых "крайне недостаточно для работы суда".

"Руководство суда и работники аппарата продолжают делать все возможное для решения других насущных вопросов с целью скорейшего начала выполнения Высшим антикоррупционным судом возложенных на него задач", – подчеркивается в сообщении.

Отметим, по адресу проспект Победы, 41, в Киеве находился главный офис ликвидированного "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко.

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Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой Елену Танасевич.

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