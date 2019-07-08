 "Ощадбанк" закрыл 100 отделений за квартал

По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 1 июля количество отделений банков составляло 8 269 единиц, на 1 апреля – 8 449, тогда как на 1 января – 8 509, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Наибольшее сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у "Ощадбанка" – на 102 отделения, "Проминвестбанка" –на 31 отделение, "Приватбанка" – на 26 отделений, "Укрсоцбанка" – на 23 отделения.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: "Альфа-Банк" – 10 отделений, ПУМБ – 6 отделений, "Кристалбанк" – 3 отделения.

Наибольшая региональная сеть в Украине остается у "Ощадбанка" – 2 487 отделений, "Приватбанка" – 1 987, "Райффайзен Банка Аваль" – 502, "Укрсиббанка" – 298, "Альфа-Банка" – 250 отделений, "Укргазбанка" – 249 отделений.

Как сообщалось, украинские банки в первом квартале сократили количество действующих структурных подразделений на 60 – до 8,449 тысячи по состоянию на 1 апреля 2019 года.

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