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 Вакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков. ФОТО

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков, которые касаются политической деятельности.

Информация об этом содержится в базе данных заявок, поданных на регистрацию, Украинского института интеллектуальной собственности "Укрпатент", передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Все заявки поданы в начале июня. Использовать знаки Вакарчук планирует для полиграфии и в образовательных целях, а слоган – для проведения разнообразных мероприятий, брифингов для прессы, общественных собраний.

Вакарчук уже владеет десятком творческих ТМ.

Вакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков 01

Как сообщалось, его компания "Суперсимметрия" подавала заявки на регистрацию нескольких политических слоганов в январе, апреле и мая. А сам Вакарчук от своего имени намерен зарегистрировать еще несколько визуальных проявлений партии "Голос".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136285
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков. ФОТО
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