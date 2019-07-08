 Вакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков. ФОТО

Информация об этом содержится в базе данных заявок, поданных на регистрацию, Украинского института интеллектуальной собственности "Укрпатент", передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Все заявки поданы в начале июня. Использовать знаки Вакарчук планирует для полиграфии и в образовательных целях, а слоган – для проведения разнообразных мероприятий, брифингов для прессы, общественных собраний.

Вакарчук уже владеет десятком творческих ТМ.

Как сообщалось, его компания "Суперсимметрия" подавала заявки на регистрацию нескольких политических слоганов в январе, апреле и мая. А сам Вакарчук от своего имени намерен зарегистрировать еще несколько визуальных проявлений партии "Голос".

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