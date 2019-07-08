 Зеленский уволил первого заместителя главы Антимонопольного комитета

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №496/2019 от 8 июля обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", – сказано в документе.

Нижник известна как соратница главы АМКУ Юрия Терентьева. До назначения в АМКУ в 2015 году она была партнером юридической фирмы Aequo. За несколько лет Aequo стала одной из самых успешных фирм-консультантов относительно концентрации - процесса слияния и поглощения предприятий, согласие на которые дает Антимонопольный комитет Украины.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

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