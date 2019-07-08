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Все про:гражданство (39) СНБО (149) двойное гражданство (3) Данилюк Александр (461)

 Данилюк предложил разрешить двойное гражданство

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк поддерживает введение института двойного гражданства в Украине, при этом называет недопустимым двойное гражданство со страной-агрессором.

Об этом Данилюк заявил в интервью "ТСН.Тиждень", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что это (двойное гражданство, – ред.) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно – иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный", – считает Данилюк.

При этом секретарь СНБО отметил, что не имеет британского гражданства, несмотря на то, что ранее он длительное время проживал в Лондоне и имел такие планы.

"Когда-то у меня были планы (получить британское гражданство, – ред.). Но в какой-то момент я принял решение, что буду заниматься государственной политикой, поэтому не получал гражданство… Сказал – нет. Это был 2009 год", – рассказал Данилюк.

Секретарь СНБО также заявил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

"Не буду врать, что мне это не интересно", – сказал Данилюк, отвечая на вопрос, интересует ли его в перспективе должность главы украинского правительства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136272
 
 
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по факту в Украине двойное гражданство уже давно стандарт у Ылит. узаконив его, всего лишь нагляднее станут все шифрующиеся "патриоты", а так-то ничего не изменится.
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Чтобы быть частью глобального мира, не обязательно иметь двойное гражданство.
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Чому не позбавити українського із тих, хто вже має подвійне спершу?
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Это единственный ораничитель в коррумпированой стране, против того, что бы завтра презилентом Украины не стал россиянин или ищраильтянин, либо прохиндей имеющий три паспорта.
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Шуфричи, бойко, медведчуки, порошенки пируют в открытыми шторами.
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Соевая шобла сидит и думает давай, а то Ростов не резиновый.И с Израиля выдачи нет.
Ты бы лучше,бы о тарифах рассказал, а то все о себе да о себе подобных.Кого волнует твое гражданство кроме барыг в качестве запасного аэродрома.
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Данилюк решил легализироваться:паспорт бритаский у него уже есть.Как бы еще один уроженец придестровья не создал сему спэциалисту широчайшего профиля кокуренцию..
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Здравия всем! С точки зрения логики развития Мира- да, в ситуации с Украиной- нет! Я против, несмотря на то ,что мне наверное хотелось бы сохранить Гражданство Украины! Я бы мог и имел право голоса на выборах в Раду и Президента, и тогда бы возможно были бы другие расклады в политике! Но палка имеет два конца! С точки зрения права, ограничение на получение гражданства Кассапии- незаконно! И рано или поздно- этот барьер был бы преодолен, через давление Международных организаций- а это- прямая угроза национальной безопасности! А вот навести порядок с механизмом лишения гражданства Украины тех кто имеет двойное гражданство- вот что нужно делать!
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Накрав, тікай на родіну - законно! Класс, владу помняли млять...
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БизнесЦензорНовостиВластьДанилюк предложил разрешить двойное гражданство
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