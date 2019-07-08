 Банки снизили ставки по депозитам в гривне

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net,передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне максимально опустились для вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,05 п.п. – до 12% годовых). Синхронно – на 0,02 п.п. – подешевели вклады для периодов от 3 до 6 месяцев (13,95%), от полугода до года(14,11%) и свыше года (14,71%).

В то же время не изменились средние ставки по гривневым депозитам на срок до месяца – 10,5% годовых, а также для бессрочных сбережений – 8,24% годовых.

Средние ставки по бессрочным депозитам в долларах остались на уровне 0,64% годовых, а по вкладам сроком до месяца – 1,33% годовых. Доходность депозитов на срок от месяца до 3 составляет 1,21% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 3,03% годовых.

Сбережения в долларах США на периоды от полугода предлагают 2,34% годовых, а свыше года – 2,93% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро для бессрочных вкладов составляет 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца предлагают доходность 0,97% годовых, а от месяца и до трех – 1,19% годовых. Стоимость депозитов на период от 3 до 6 месяцев составляет 2,29% годовых, от 6 до 12 месяцев – 1,60% годовых. Вклады сроком свыше года предлагают 2,07% годовых.

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