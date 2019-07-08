 Украина сократила производство автомобилей на 17%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

Июньская сборка легковых автомобилей снизилась на 15% до 504 единиц. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар".

Выпуск автобусов сократился на 29% до 55 шт. Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил "Черкасский автобус" – 30 шт. На Часовоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 8 автобусов и 4 ед. произвел ЗАЗ.

Статистика по производству коммерческих автомобилей в Украине за прошлый месяц отсутствует.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 2949 ед. автотранспортных средств или на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года: легковых автомобилей – 2532 шт. (-24%); коммерческих – 21 шт. (-81%); автобусов – 396 шт. (на 1 шт. больше чем за аппг).