 Глава СБУ предложил ввести санкции против телеканалов Медведчука

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Инициировать перед президентом, председателем СНБОУ безотлагательное созыва внеочередного заседания СНБО, на котором в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года №2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018 года) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом", – сказано в сообщении.

Также глава СБУ предлагает инициировать перед Антимонопольным комитетом применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".

При этом до принятия решения Антимонопольным комитетом о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком входящих в медиахолдинг "Новости" телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" предложено рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов на ближайшем заседании Верховной Рады.

СБУ также проинформирует руководителей медиахолдинга об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями.

При этом Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания предложено предупредить телеканалы о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкионном списке), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Также глава СБУ предложил Верховной Раде расширить полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 7 июля руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала "Россия" и украинского канала "NewsOne" телемарафона "Надо поговорить".

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 24" (телемарафон "Надо поговорить") после ряда возмущенных заявлений и анонсов акций протеста возле канала.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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