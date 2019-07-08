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Все про:Медведчук (63) санкции (1233) СБУ (386) телевидение (180) Баканов Иван (1)

 Глава СБУ предложил ввести санкции против телеканалов Медведчука

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением телеканала "NewsOne" провести телемост с каналом "Россия 24".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Инициировать перед президентом, председателем СНБОУ безотлагательное созыва внеочередного заседания СНБО, на котором в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года №2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018 года) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом", – сказано в сообщении.

Также глава СБУ предлагает инициировать перед Антимонопольным комитетом применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".

При этом до принятия решения Антимонопольным комитетом о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком входящих в медиахолдинг "Новости" телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" предложено рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов на ближайшем заседании Верховной Рады.

СБУ также проинформирует руководителей медиахолдинга об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями.

При этом Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания предложено предупредить телеканалы о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкионном списке), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Также глава СБУ предложил Верховной Раде расширить полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 7 июля руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала "Россия" и украинского канала "NewsOne" телемарафона "Надо поговорить".

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 24" (телемарафон "Надо поговорить") после ряда возмущенных заявлений и анонсов акций протеста возле канала.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136263
 
   
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НАКОНЕЦ-ТО ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ! ПОКА ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ В ЗАДНИЦУ НЕ КЛЮНЕТ- ОНИ НЕ ПОШЕВЕЛЯТСЯ! ПЛОХО ИГРАЮТ В ШАХМАТЫ.
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Да давно пора надо было закрыть эти вещательные кодла фашизма - рашизма.
Куда не переключишь одно вылази- РОЖА медведчука кащея .
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суть санкцій має бути однозначною - закриття як підривних центрів проти державного ладу україни. додати ще до них телеканал зік.
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«СЛУГА НАРОДУ" НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧАТИ КАНДИДАТА-КУМА ДРУЖИНИ МЕДВЕДЧУКА

Понеділок, 8 липня 2019, 13:34

У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
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Це перші наслідки брехні Зеленського. Його попереджали що замовчування своєї позиції під час виборів це виграшна тактика, але наслідки від цього будуть жахливі. Він погодився, тепер нехай розгрібає.
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Сплошь двойные стандарты, моим все остальным закон.
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Захундорить всю эту пропутинскую быдлоту с глаз долой.
Рабиновицу воткнуть в зад морковку и посадить в многоместную камеру- там наудут применение его заду и морковке. Остальных- ...по тундре, по стальной магистрали....************ с телепередач устроить воспитательницей в самый захудалый детсад. Или лучше-поварихой. Выдать ей телогрейку, зипун. Дать патрет Мэдвэдчука и скромный дилдо и *********. Каналы изъятые у мудаков передать нашим дорогим бандеровцам. Чтобы Фарионша вела уроки словесности! Слава Украине. В дупу Раху!
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===Буквально несколько дней назад подозреваемый Порошенко назвал украинцев **********, которые должны идти умирать на войну.
Пьяный олигарх Порошенко шокировал людей своей «образованностью» и своей циничной наглостью.
Будучи в пьяном угаре, Порошенко со сцены прямо называет граждан Украины «**********» и публично призывает своих боевиков бить людей.
Люди отмечают, что олигарх слетел с катушек и сейчас он представляет крайнюю опасность для общества.===
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БизнесЦензорНовостиВластьГлава СБУ предложил ввести санкции против телеканалов Медведчука
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