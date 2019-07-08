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 Нацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $44 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $40 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $281,2 млн НБУ купил путем проведения интервенций по единому курсу.

При этом продажу валюты на межбанке на прошлой неделе НБУ не осуществлял.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1,96 млрд, а продал – $231,43 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 24 по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке $44 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $40,5 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136259
 
 
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а чем будет "сдерживать" осенью, "укрепление гривны" - когда придется гасить ОВГЗ????????
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для того і опустили щоби дешевше придбати на погашення боргів.
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Гениально. Сфезду хероя тебе и звание лучшего путиномиста рабсии, главного после самого главного естественно... Нацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз - Цензор.НЕТ 5406
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БизнесЦензорНовостиФинансыНацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз
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