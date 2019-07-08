 Цены на бензин и дизтопливо продолжили снижаться в региональных сетях АЗС

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, столичная сеть KLO понизила стоимость дизтоплива и всех видов бензинов на 20-40 копеек: дизтоплива – до 28,79 грн/л, А-92 – до 28,39 грн/л, А-95 – до 29,09 грн/л, А-95+ – до 30,19 грн/л.

На 40–67 коп./л все виды топлива подешевели в полтавской сети "Надежда".

Сети Marshal, "Татнефть-АЗС-Украина" и "Нефтек" опустили цены на все виды топлива в пределах 35-60 коп./л.

В итоге средняя по стране цена дизтоплива снизилась до 28,84 грн/л, бензина марки А-92 – до 28,37 грн/л, а А-95 – до 29,37 грн/л.

Как сообщалось, 2-3 июля крупные сети ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Настолько же 4 июля подешевело топливо в сети групп "Приват".

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