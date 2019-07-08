 Нацбанк улучшит прогноз роста экономики Украины

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Два фактора – сильный внутренний спрос и хороший урожай – будут способствовать пересмотру прогноза ВВП", – сказал Сологуб, уточнив, что в настоящее время происходит процесс такого пересмотра.

Замглавы НБУ отметил, что ситуация в экономике Украины в первом полугодии 2019 года развивалась немного лучше, чем предполагал Нацбанк в своем более консервативном прогнозе.

"Если посмотреть на прошедшие полгода, то глобально их итоги совпали с нашими ожиданиями, может быть даже оказались немного лучшими – но чуть-чуть лучшими, не столь существенно… В отношении роста экономики мы были более консервативны. Ситуация немного лучше, чем ожидалась", – сказал банкир.

Сологуб уточнил, что внешняя среда в этом году выглядит лучше, чем в прошлом: это касается и финансовых рынков, и условий торговли. В частности, сильно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров – руды и зерна.

В то же время, указал Сологуб, несколько лучшие, чем ожидалось, показатели связаны не столько с внешним спросом, а с внутренней средой.

"Несмотря на политический цикл настроения потребителей и внутренних инвесторов неплохие. Соответственно показатели роста потребления и инвестиций тоже выглядят достаточно неплохо", – пояснил замглавы НБУ.

Он также сообщил, что улучшение ожиданий роста экономики во втором полугодии 2019 года связано с оценкой будущего урожая.

"Мы закладывали в прогноз урожай в 66 млн тонн зерновых. Сейчас мы эту оценку пересматриваем, так как видим большие шансы (это не только наше мнение, но и мнение других прогнозистов), что Украина может собрать урожай еще больший, чем в прошлом году (70,1 млн тонн, – ред.)", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, в конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%. Инфляция составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% при замедлении инфляции до 9,8%.

Госстат Украины оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,5%. Инфляция по итогам пяти месяцев составила 9,6% в годовом измерении.

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