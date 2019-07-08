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 "Нафтогаз" начнет встречи с инвесторами для выпуска евробондов, – СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" 8 июля начнет встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних евробондов в евро, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

"Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил на прошлой неделе глава правления НАК Андрей Коболев.

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136248
 
 
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