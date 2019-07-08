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 "Укртелеком" начал подключать села к новой оптической сети

С июля "Укртелеком" начал подключение абонентов в селах к широкополосному интернету в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

Первые подключения в рамках проекта по развитию оптики в 300 небольших населенных пунктов начато на полмесяца раньше запланированного срока.

На первом этапе работы по строительству оптики ведутся в 16 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, где уже проложены 40% сети или более 220 километров.

До конца июля планируется построить почти 600 км оптики в целом.

"Благодаря этому, тысячи жителей 65 населенных пунктов получать интернет на скорости до 200 Мбит/с и смогут пользоваться дополнительными телекомуслугами, в частности интернет-телефонией и интерактивным телевидением", - сообщает "Укртелеком".

В общем проект предусматривает строительство более 3500 километров волоконно-оптических линий, в результате чего широкополосные сети доступа охватят дома в почти 300 небольших городах и селах.

Реализует проект "Укртелеком" совместно со словенской телекоммуникационной компанией "Искрател".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136221
 
 
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