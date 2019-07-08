 "Укрпочта" выплатила 4,8 миллиарда монетизированных субсидий

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпочту" сообщает БизнесЦензор.

В "Укрпочте" выплаты получили более 1 млн пенсионеров.

Средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила около 1500 грн. Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле - 11 062 грн, в мае - 9326 грн.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 504 млн грн для почти 117 тысяч пенсионеров, Харьковской - более 392,1 млн грн для более 85 тысяч пенсионеров, Львовской областях - более 296,6 млн грн для более 66 тысяч пенсионеров.