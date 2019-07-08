[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.59 28.73
 Финансы
  137  0
Все про:субсидия (431) Укрпочта (326)

 "Укрпочта" выплатила 4,8 миллиарда монетизированных субсидий

АО "Укрпочта" в марте, апреле и мае выплатила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпочту" сообщает БизнесЦензор.

В "Укрпочте" выплаты получили более 1 млн пенсионеров.

Средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила около 1500 грн. Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле - 11 062 грн, в мае - 9326 грн.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 504 млн грн для почти 117 тысяч пенсионеров, Харьковской - более 392,1 млн грн для более 85 тысяч пенсионеров, Львовской областях - более 296,6 млн грн для более 66 тысяч пенсионеров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136209
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы"Укрпочта" выплатила 4,8 миллиарда монетизированных субсидий
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Newsone Донбасс Зеленский Медведчук НБУ пропаганда Россия телемост Туск
 
 
 
 
 
 вверх