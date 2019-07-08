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 Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили 61,5 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 8 июля возрос на 1,49 млрд грн (на 2,49%) – до 61,56 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Национального банка Украины, в целом портфель ОВГЗ сократился на 0,686 млрд грн (на 0,09%) – до 772,93 млрд грн.

Банки Украины сократили объем ОВГЗ на 2,082 млрд грн (на 0,6%) –до 342,05 млрд грн, объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлица и физлица изменили объем ОВГЗ незначительно.

Как сообщалось, на минувшей неделе портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн по номиналу, увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136196
 
 
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