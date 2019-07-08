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 "Укрзализныця" планирует перевозить почтовые отправления в пассажирских поездах

АО "Укрзализныця" планирует перевозить в составах некоторых пассажирских поездов почтовые отправления.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами. Почтовые отправления планируется перевозить в контейнерах, которые "Укрзализныця" намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов.

"В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт", - сказал операционный директор компании Вячеслав Еремин.

Он добавил, что эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136194
 
 
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