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 Запрет на авиарейсы в Грузию обойдется РФ в $470 миллионов

Вступивший 8 июля в силу указ Владимира Путина, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, будет стоить им около 3 миллиардов рублей ($470 млн), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оцениваем эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 миллиардов рублей", - сообщил он, уточнив, что в эту сумму входят как прямые убытки, так и упущенная выгода.

По его словам, авиакомпании представят уточненные расчеты к середине июля.

Между тем в Грузии остаются почти 5 тысяч российских туристов, которые не воспользовались возможностью сдать билеты в Россию или обменять их на более ранние даты. Министр сообщил, что выделены дополнительные средства на возвращение туристов в первую неделю после 8 июля.

21 июня Владимир Путин подписал бессрочный указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Убытки авиакомпаниям должны быть возмещены из федерального бюджета после утверждения методики их подсчета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136180
 
 
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