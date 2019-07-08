 Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч рабочих мест

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В частности, к 2022 году в банке останется 74 тысячи сотрудников на должностях, предусматривающих полный рабочий день.

Программа реструктуризации обойдется в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. Финансовый институт объявил, что не намерен выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.

Кроме того Deutsche Bank намерен до 2022 года вложить 4 млрд евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.

Между тем по итогам второго квартала текущего года банк ожидает убыток в размере 500 млн евро до выплаты налогов. В 2018 году Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль, которая составила 341 млн евро. Предыдущий год крупнейший финансовый институт Германии завершил с убытками в размере 735 млн евро.