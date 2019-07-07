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 Зеленский назначил нового главу Луганской областной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №493/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства.

Зеленский представил нового председателя Луганской областной государственной администрации во время рабочей поездки в Луганскую область 7 июля, передает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что миссией руководителя области должен стать нахождения возможностей для восстановления Луганщины.

"Для нашей страны важный приоритет – прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета, – ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается", – подчеркнул президент.

Со своей стороны Виталий Комарницкий отметил, что выполнение поставленных задач является реальным.

"Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщине, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения", – сказал он.

Комарницкий с 1993 по 2006 год работал помощником ректора Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, проректором. С 2006 по 2007 годы был начальником центра последипломного образования. С 2007 года - ректор.

В 2010 году Комарницкого избрали депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов".

Известно, что младший сын Комарницкого, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, с лета 2018 года зарегистрирован в России как частный предприниматель, и у него гражданство РФ. Старший сын Максим прокурор в одном из отделов в Главной военной прокуратуре.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136135
 
 
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