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 В Telegram появились анимированные стикеры

В новой версии мессенджера Telegram появились анимированные стикеры.

Об этом сообщается в блоге компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Пока что доступны несколько стандартных наборов. Однако в блоге отмечается, что пользователи могут сами стать авторами анимированных стикеров.

В сообщении Telegram подчеркивается, что анимированные стикеры весят 20-30 килобайт - в шесть раз меньше, чем фотографии. Для будущих авторов мессенджер опубликовал инструкцию с техническими требованиями.

Впервые пользователи заметили анимированные стикеры в бета-версии приложения на iOS 3 июля. Ранее в мессенджере Telegram появилась возможность создавать геочаты - общедоступные чаты, завязанные на географическом положении их участников.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136128
 
 
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