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 Великобритания выделит $22 миллиона на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года 18 млн фунтов (около $22,5 млн) на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение британского МИД, передает БизнесЦензор.

Глава дипведомства Джереми Хант считает, что важно создать условия для беспрепятственной работы журналистов.

"Поскольку лишь у 10% населения мира есть доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают дестабилизировать общественность. На этой конференции моей целью будет договориться с коллегами о том, как защитить свободу СМИ и какую цену должны заплатить те, кто ее нарушает", - сказал Хант в преддверии Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне 10–11 июля.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136125
 
 
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