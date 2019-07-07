 Великобритания выделит $22 миллиона на борьбу с фейковыми новостями

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение британского МИД, передает БизнесЦензор.

Глава дипведомства Джереми Хант считает, что важно создать условия для беспрепятственной работы журналистов.

"Поскольку лишь у 10% населения мира есть доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают дестабилизировать общественность. На этой конференции моей целью будет договориться с коллегами о том, как защитить свободу СМИ и какую цену должны заплатить те, кто ее нарушает", - сказал Хант в преддверии Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне 10–11 июля.

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