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 Нефьодов уверен, что за год сможет запустить "электронную таможню"

Новоназначенный председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что государство получило от иностранных партнеров достаточные объемы финансирования на разработку системы "электронная таможня".

Об этом Нефьодов сообщил во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Я убежден, что за год она ("электронная таможня") будет работать. Нам понадобилось около года для того, чтобы построить и развернуть систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание "ProZorro.Продажи" - системы, через которую идет приватизация, идет распределение лицензий и тому подобное. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальны для развертывания "электронной таможни" также ", - сказал Нефьодов.

По его словам, государство имеет достаточное финансирование со стороны западных партнеров на запуск "электронной таможни", а также большое количество отечественных специалистов для успешного завершения этого проекта.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136123
 
 
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