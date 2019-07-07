 В Украину прибыл первый в истории танкер с нефтью из США. ФОТО

По информации издания Business Information Network, партия нефти сорта Bakken приобретена ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу администрации Одесского порта.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько, а следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.

Месторождение Bakken – одно из крупнейших в мире месторождений легкой нефти с разведанными запасами углеводородного сырья в количестве 3,65 млрд баррелей. Частично охватывает территории штатов Северная Дакота и Монтана в США и канадских провинций Саскачеван и Манитоба.

Формация Bakken была открыта в 1953 году. В период с 1970 по 2000 год на месторождении проводилась добыча "черного золота" традиционными методами, а в двухтысячных здесь начался активный добыча нефти из горючих сланцев (сланцевая нефть) с применением технологии гидроразрыва пласта.

Как сообщалось, по подсчетам Международного энергетического агентства (IEA), США к 2023 году могут обойти Россию и приблизиться к лидеру экспорта нефти и нефтепродуктов Саудовской Аравии, увеличив экспорт до 9 млн баррелей в сутки.

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