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 Энергетика, Транспорт
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Все про:импорт (884) нефть (2343) Одесса (440) США (2232)

 В Украину прибыл первый в истории танкер с нефтью из США. ФОТО

В субботу, 6 июля, танкер Wisdom Venture (длина - 237 м, флаг Гонконга) доставил в Одесский порт 75 тыс. тонн нефти из США.

По информации издания Business Information Network, партия нефти сорта Bakken приобретена ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу администрации Одесского порта.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько, а следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.

В Украину прибыл первый в истории танкер с нефтью из США 01

Месторождение Bakken – одно из крупнейших в мире месторождений легкой нефти с разведанными запасами углеводородного сырья в количестве 3,65 млрд баррелей. Частично охватывает территории штатов Северная Дакота и Монтана в США и канадских провинций Саскачеван и Манитоба.

Формация Bakken была открыта в 1953 году. В период с 1970 по 2000 год на месторождении проводилась добыча "черного золота" традиционными методами, а в двухтысячных здесь начался активный добыча нефти из горючих сланцев (сланцевая нефть) с применением технологии гидроразрыва пласта.

Как сообщалось, по подсчетам Международного энергетического агентства (IEA), США к 2023 году могут обойти Россию и приблизиться к лидеру экспорта нефти и нефтепродуктов Саудовской Аравии, увеличив экспорт до 9 млн баррелей в сутки. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136118
 
   
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и этот потужний пендаль ********* от США накладывается на ету новость:
В Германию снова пошла российская «грязная» нефть

ждем обрушения рубля!
В Украину прибыл первый в истории танкер с нефтью из США - Цензор.НЕТ 6857
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаВ Украину прибыл первый в истории танкер с нефтью из США. ФОТО
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