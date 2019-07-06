 Зеленский назвал встречу с Трампом единственной возможностью заблокировать "Северный поток-2"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в субботу во время представления главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Единственное решение этого вопроса – у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – сказал Зеленский.

По словам президента, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.

"Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что только Дания продолжает выступать против строительства газопровода, а вся остальная Европа, по его мнению, будет поддерживать этот проект.

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ – вопрос решен уже давно. Политики спекулируют на этой теме, так же, как и на возвращении РФ в ПАСЕ, мол, это случилось при нас. Нас никто не спрашивает", – подчеркнул президент.

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Как сообщалось, по данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В то же время глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Энергетическое агентство Дании 27 марта 2019 года запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода – и с севера, и с юга острова – по-прежнему, находятся на рассмотрении властей Дании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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