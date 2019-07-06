 Зеленский назначил глав Львовской и Закарпатской областных администраций

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №490/2019 и №492/2019 от 5 июля обнародованы на сайте главы государства.

В то же время президент освободил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлынского, а главы Закарпатской ОГА – Ивана Дурана.

Маркиян Мальский – адвокат, руководитель Западноукраинского филиала юридической компании "Arzinger".

Игорь Бондаренко – предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский представил нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.