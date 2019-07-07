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 Google Photos разрешит редактировать временные отметки и удалять фото прямо из альбомов

В Google Photos можно будет вручную помечать лица, редактировать временные отметки и удалять фотографии прямо из альбомов.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Ведущий разработчик сервиса Google Photos Дэвид Либ рассказал, какие новшества в скором времени станут доступными пользователям сервиса. 

Так, скоро пользователи смогут вручную помечать лица на фотографиях. Затем в мобильное приложение будет добавлен параметр поиска для недавно добавленных фотографий. Ранее такая функция была доступна только для десктоп-версии сервиса. Это позволит легко найти и отредактировать любую недавно загруженную фотографию, даже если сам снимок был сделан несколько лет назад. Тем самым удастся обойти типичную сортировку по времени создания фотографии.

В приложение для Android появится возможность редактирования временных отметок. Такая функция уже есть как в десктоп-версии, так и в версии для iOS.

Еще пользователи смогут проще делиться фотографиями, на которых запечатлены домашние питомцы. В будущем можно будет настроить, чтобы все фотографии с такими животными автоматически добавлялись в партнерские библиотеки.

Наконец, планируется добавить функцию удаления фотографий из своей библиотеки при просмотре альбомов и избранных элементов в общих альбомах.

Точные сроки появления всех указанных новшеств в Google Photos пока не называются.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136070
 
 
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