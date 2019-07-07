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 Россия может ввести квоты на импорт щебня из Беларуси, подозревая, что он украинский

Российские чиновники планируют введение квот на поставки щебня из Беларуси, который якобы частично является "транзитом" из Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов РФ с долей около 90%.

В 2015 году Россия ввела лицензирование импорта, в результате поставки нерудной продукции из Украины сократились с 20,2 млн тонн в 2014 году до 2,1 млн тонн в 2017 году. В декабре 2018 года, вводя санкции на украинские товары, Россия в позиции "галька, гравий, щебень" сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает российский Минпромторг. В 2019 году министерство РФ выдало заключения на подтверждение соответствия на 1,7 млн тонн щебня.

Однако в 2016 году российские чиновники заподозрили, что украинская нерудная продукция якобы стала поступать в Россию через Беларусь. Если в 2014 году импорт из Беларуси составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 году он вырос до 7,4 млн тонн, в 2017 году составил почти 10 млн тонн. Российский Минпромторг, выяснив, что те два гранитных карьера, которые работают в Беларуси, пользуются только ж/д станциями Ситница и Житковичи, предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с этих станций. Однако поставки через другие станции - Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец - на данный момент продолжаются, говорится в докладе, который Минпромторг РФ, исполняя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.

В документе говорится о предложении установить квоту на перевозку щебня из Беларуси в РФ с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси. Для обсуждения этой идеи Минпромторг РФ предложил созвать совещание с участием представителей нескольких ведомств и органов. Письмо было подготовлено с учетом позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а предложение о квотировании было дано ФТС как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России щебня.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136067
 
 
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