 Россия может ввести квоты на импорт щебня из Беларуси, подозревая, что он украинский

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов РФ с долей около 90%.

В 2015 году Россия ввела лицензирование импорта, в результате поставки нерудной продукции из Украины сократились с 20,2 млн тонн в 2014 году до 2,1 млн тонн в 2017 году. В декабре 2018 года, вводя санкции на украинские товары, Россия в позиции "галька, гравий, щебень" сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает российский Минпромторг. В 2019 году министерство РФ выдало заключения на подтверждение соответствия на 1,7 млн тонн щебня.

Однако в 2016 году российские чиновники заподозрили, что украинская нерудная продукция якобы стала поступать в Россию через Беларусь. Если в 2014 году импорт из Беларуси составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 году он вырос до 7,4 млн тонн, в 2017 году составил почти 10 млн тонн. Российский Минпромторг, выяснив, что те два гранитных карьера, которые работают в Беларуси, пользуются только ж/д станциями Ситница и Житковичи, предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с этих станций. Однако поставки через другие станции - Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец - на данный момент продолжаются, говорится в докладе, который Минпромторг РФ, исполняя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.

В документе говорится о предложении установить квоту на перевозку щебня из Беларуси в РФ с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси. Для обсуждения этой идеи Минпромторг РФ предложил созвать совещание с участием представителей нескольких ведомств и органов. Письмо было подготовлено с учетом позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а предложение о квотировании было дано ФТС как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России щебня.

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